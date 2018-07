Aliviado, Renan Dal Zotto festeja 1º título no comando da seleção brasileira

O técnico Renan Dal Zotto não escondeu o alívio pelo triunfo sobre a Venezuela que deu à seleção brasileira masculina de vôlei, na noite de sexta-feira, o primeiro título sob o comando do novo treinador. Os brasileiros venceram por 3 sets a 0 na final do Sul-Americano, disputado no Chile.

"É um título importante, o Campeonato Sul-Americano vale vaga somente uma vaga ao Mundial. E importante também por manter a hegemonia brasileira na América do Sul, uma responsabilidade muito grande que tínhamos. Saímos daqui com o sentimento de dever cumprido", comentou o treinador.

Renan assumiu o comando da seleção no início do ano, em substituição a Bernardinho. Em seu primeiro grande desafio, levou o Brasil à final da Liga Mundial. Mas acabou com o vice-campeonato, ao ser batido pela França na decisão disputada na Arena da Baixada, em Curitiba.

O treinador, porém, não desperdiçou sua segunda chance de levantar o primeiro troféu no comando da seleção, neste Sul-Americano. "Essa é a melhor maneira que temos de demonstrar nossa força. Sabemos que não é fácil passar um campeonato inteiro sem perder um set. O time mereceu, está de parabéns, agora vamos comemorar esse título", disse o oposto Wallace, um dos destaques da final, com 13 pontos - foi o maior pontuador.

Este foi o 31º título sul-americano da equipe nacional em 31 participações no evento - o Brasil só não ficou com a taça na edição de 1964 do torneio, quando não esteve presente no mesmo. Com este novo troféu, a seleção também assegurou classificação para o Campeonato Mundial de 2018, que ocorrerá na Itália e na Bulgária.

Após manter a hegemonia no Sul-Americano, o Brasil já vai voltar à quadra neste domingo, quando enfrenta os Estados Unidos, às 10 horas, em amistoso no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Em seguida, às 20 horas de terça-feira, os comandados de Renan voltarão a enfrentar os norte-americanos em outro amistoso, mas desta vez em Manaus, na Arena Amadeu Teixeira.