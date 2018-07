Álvaro e Saymon vencem final 100% brasileira e faturam Major de Fort Lauderdale

Álvaro Filho e Saymon conquistaram o título do Major Series de Fort Lauderdale, na noite deste sábado, ao venceram uma final 100% brasileira nos Estados Unidos. Eles triunfaram nesta etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia ao vencerem na decisão os seus compatriotas Evandro e André Stein por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/17.

Esse foi o primeiro título da parceria formada por Álvaro e Saymon no Circuito Mundial, sendo que eles estão atuando juntos apenas desde agosto do ano passado. Improváveis campeões, ele tiveram de superar o country quota, ainda no Brasil, e a fase qualificatória, em solo norte-americano, para depois encararem a fase de grupos e finalmente ficarem com a taça após nove partidas ao total.

Foi a consagração de uma dupla que não perdeu sequer um set nos Estados Unidos em sua campanha. "Significa demais essa conquista. Nós trabalhamos muito duro e temos que agradecer o Ernesto (Vogado, técnico da dupla), nosso time. Só tenho que dizer obrigado. Os Estados Unidos nos trazem sorte. Ainda não sei o que isso significa em termos de temporada, tenho que pensar sobre essa vitória, mas agora só quero sentir o momento, aproveitar com o Saymon e comemorar muito", disse Álvaro, por meio de declarações reproduzidas pelo site da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

O título renderá a Álvaro e Saymon 1.200 pontos no ranking do Circuito Mundial e cerca de R$ 155 mil em prêmios. Já Evandro e André Stein contabilizaram 960 pontos pelo vice-campeonato e uma premiação aproximada de R$ 99 mil.

A medalha de bronze da etapa de Fort Lauderdale ficou com os norte-americanos Dalhausser e Lucena, que na disputa do terceiro lugar venceram os compatriotas Hyden e Doherty por 2 sets a 1, de virada, também neste sábado.

Antes disso, nas semifinais, Evandro e André derrotaram Dalhausser e Lucena por 2 sets a 0 (21/16 e 21/19) no início dos confrontos do dia no torneio masculino. Em seguida, no outro duelo que valeu vaga na decisão, Álvaro e Saymon bateram Hyden e Doherty, também por 2 a 0, com 21/16 e 21/9.

FEMININO - Se no masculino o Brasil foi ouro e prata, no feminino o País já garantiu ao menos um pódio nas disputas deste domingo no Major Series de Fort Lauderdale. Ágatha/Duda e Larissa/Talita venceram seus jogos pelas quartas de final, também na noite deste sábado, e foram às semifinais. Como no mínimo se enfrentarão em uma eventual decisão ou na disputa do terceiro lugar, já asseguraram, na pior das hipóteses, ao menos um bronze para o Brasil.

Ágatha e Duda enfrentarão as alemãs Laboureur e Sude, enquanto Larissa e Talita terão pela frente as norte-americanas Ross e Sweat nas semifinais, sendo que a decisão está marcada para acontecer às 17 horas (de Brasília) deste domingo, logo após a disputa do terceiro lugar, prevista para começar às 15h30.

Neste sábado, Ágatha e Duda eliminaram ninguém menos do que a parceria formada por Kerri Walsh, tricampeã olímpica, e April Ross, dona de dois pódios olímpicos. Elas ganharam por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 16/21, 21/15 e 20/18.

Já Larissa e Talita avançaram às semifinais ao superarem as suas compatriotas Fernanda Berti e Bárbara Seixas por 2 sets a 0 (23/21 e 21/13) nas quartas de final.

Já Josi e Lili acabaram eliminadas nas quartas de final pelas alemãs Laboureur e Sude, que venceram por 2 sets a 0 (21/14 e 21/15).