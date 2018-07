Álvaro Filho e Luciano se garantem nas oitavas de etapa chinesa do vôlei de praia

As duplas brasileiras que participam da etapa de Haiyang, na China, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia tiveram início distintos no evento de nível três estrelas. Álvaro Filho e Luciano se classificaram direto às oitavas de final, enquanto Thiago e George perderam logo na estreia e agora vão tentar buscar uma vaga na mesma fase através da repescagem.

Nesta quinta-feira, Álvaro e Luciano abriram a participação no evento chinês com vitória sobre os tailandeses Nuttanon Inkiew e Sedtawat Padsawud por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 21/12, em 33 minutos, pelo Grupo E. Depois, no jogo que definiu a liderança da chave, fizeram 21/19 e 21/18 nos alemães Alexander Walkenhorst e Sven Winter em apenas 39 minutos.

O resultado garantiu a classificação de Álvaro e Luciano às oitavas de final da etapa de Haiyang. E também vai deixá-los de folga na sexta-feira, quando serão definidos os outros participantes desta etapa do torneio, através da repescagem.

Thiago e George terão de entrar em quadra nesta sexta. Na estreia na China, pelo Grupo C, eles perderam para os norte-americanos Troy Field e Adam Roberts por 21/19 e 21/17, em 32 minutos. Assim, na sexta, vão encarar os austríacos Simon Fruhbauer e Jorg Wutzl. Em caso de vitória, estarão classificados à repescagem, fase em que precisarão de novo triunfo para avançarem às oitavas de final, marcadas para o sábado. E qualquer derrota encerra a participação deles na etapa de Hayang do Circuito Mundial.