Americanos vencem a Austrália e seguem vivos na Liga Mundial

Depois da derrota para a anfitriã Itália no dia anterior, os Estados Unidos conseguiram se recuperar nesta quinta-feira, em Florença, e ganharam da Austrália por 3 sets a 1. Assim, a seleção norte-americana masculina de vôlei segue viva na luta por vaga na semifinal da Liga Mundial.

Agora, encerrada sua participação no Grupo H, os Estados Unidos dependem de uma vitória da Itália sobre a Austrália, nesta sexta-feira, também em Florença, para conseguirem avançar como segundo colocados da chave - nesse caso, os italianos se classificariam em primeiro lugar.

Em caso de vitória da Austrália sobre a Itália, a decisão das duas vagas no Grupo H seria nos critérios de desempate. Na outra chave, o Brasil já garantiu a classificação antecipada para as semifinais, enquanto Rússia e Irã disputam para ver quem também avança.

No jogo desta quinta-feira, os Estados Unidos levaram um susto diante da grande surpresa da fase final da Liga Mundial. Mesmo sem muita tradição no vôlei masculino, a Austrália ganhou o primeiro set. Depois, porém, os norte-americanos fizeram 3 a 1, com 22/25, 25/18, 25/23 e 25/19.