'Amistosos vão dar ritmo para o Mundial', afirma Renan Dal Zotto

A seleção brasileira masculina de vôlei vai iniciar neste sábado, em Brasília, uma série de três amistosos com a Holanda. Para o técnico Renan Dal Zotto, será uma oportunidade preciosa para dar ritmo aos jogadores de olho no Mundial, que será disputado entre 9 e 30 de setembro, na Bulgária e na Holanda.

"Tivemos a oportunidade de fazer algumas semanas de treinamento que serviram de base para chegarmos nesses amistosos que vão servir como uma forte preparação para o Mundial, que é a principal competição deste ano. Esses três jogos, começando aqui por Brasília, serão realmente muito importantes para pegarmos ritmo de jogo e começarmos a preparar uma equipe já com uma estrutura para chegarmos na Bulgária com bastante força", diz Renan.

O primeiro amistoso com os holandeses está marcado para as 21h45 deste sábado, no ginásio Nilson Nelson. "Agora é um momento de preparação rumo a um grande objetivo. Sabemos que o público de Brasília sempre comparece, é um público apaixonado por vôlei e esperamos que ele nos dê essa força para começarmos o que podemos chamar de uma caminhada rumo ao Mundial com o pé direito", afirma Bruninho, capitão da seleção.

Será o retorno da equipe brasileira a Brasília após dois anos. Da última vez, em 2016, os brasileiros fizeram jogo festivo para celebrar a medalha de ouro conquistada na Olimpíada do Rio-2016 e marcar a despedida do líbero Serginho.

"Aquela foi uma emoção única. Jogar em um estádio foi uma experiência incrível, com mais de 40 mil pessoas, foi realmente inacreditável", comenta o levantador. Os demais confrontos com a Holanda serão disputados nos dias 20 (segunda-feira) e 22 (quarta), em Manaus e Belém, respectivamente.