Amplo favoritismo contra casaques preocupa Zé Roberto

Depois de passar pela primeira fase do Mundial da Itália de forma invicta, a seleção brasileira feminina de vôlei estreia na segunda etapa do torneio nesta quarta-feira, diante do Casaquistão, às 15 horas. O Brasil estará com todo o favoritismo do seu lado e isso preocupa o técnico José Roberto Guimarães, que já alertou suas jogadoras sobre o perigo de enfrentar um adversário que entrará em quadra sem responsabilidade de vencer.

"O Casaquistão não tem muito a perder, vai forçar o saque e arriscar no ataque. É uma equipe que joga com muitas combinações e tem jogadoras de qualidade. Vamos ter que tomar cuidado. O time delas é alto e tem um bloqueio pesado. Jogamos contra as casaques por dois anos seguidos. No ano passado, sacamos muito bem e isso foi fundamental para a nossa vitória", declarou.

O Casaquistão chegou à segunda fase do Mundial depois de vencer México e Tailândia e perder para Holanda, Estados Unidos e Rússia. Apesar de já terem enfrentado as casaques, as jogadoras brasileiras admitem que não conheciam tão bem as adversárias e por isso têm estudado muito.

"O Casaquistão está com uma equipe diferente em relação aos últimos anos. Estamos estudando bastante a equipe delas. Na manhã de hoje (terça) treinamos muito o saque, que será um fundamento importante. Nessa fase não tem mais jogo tranquilo e nem time bobo. Todo set será decisivo e temos que estar concentradas e focadas o tempo todo", afirmou Thaísa.