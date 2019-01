Ana Patrícia e Rebecca vão às quartas em etapa holandesa do vôlei de praia

As brasileiras Ana Patrícia e Rebecca se destacaram nesta sexta-feira em Haia ao avançarem às quartas de final da etapa de Haia do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, um evento quatro estrelas. Já Pedro Solberg e Bruno Schmidt ficaram em segundo lugar no seu grupo e disputarão a repescagem.

Pelas oitavas de final da chave feminina, Ana Patrícia e Rebecca venceram, de virada, as suíças Joana Heidrich e Anouk Verge-Depre por 16/21, 21/14 e 15/12. No sábado, duelarão nas quartas de final com as eslovacas Natalia Dubovcova e Andrea Strbova.

Também nesta sexta, Pedro Solberg e Bruno Schmidt somaram um triunfo e uma derrota no Grupo G. Eles derrotaram os franceses Quincy Aye e Arnaud Gauthier-Rat por 18/21, 22/20 e 15/12, mas perderam para os alemães Julius Thole e Clemens Wickler por 21/19 e 21/17 no duelo que valia a liderança da chave.

Pedro Solberg e Bruno Schmidt vão jogar pela repescagem contra os suíços Kissling e Zandbergen. Caso triunfem, terão pela frente os russos Samoday e Myskiv, pelas oitavas de final.

Ricardo e Álvaro Filho foram eliminados na fase de grupos após perderem dois jogos no Grupo F. Eles foram batidos pelos italianos Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta, por 21/18 e 21/19, e pelos finlandeses Jyrki Nurminen e Santeri Siren, por 21/17 e 21/18.