Ana Patrícia e Rebecca vão buscar o 2º ouro seguido na China no vôlei de praia

Campeãs em Qinzhou na semana passada, as brasileiras Ana Patrícia e Rebecca mantiveram o embalo na etapa de Yangzhou do Circuito Mundial de Vôlei de Praia e avançaram neste sábado para alcançar o segundo ouro seguido na China. Elas venceram as três partidas que fizeram no dia e lutarão pelo título da competição neste domingo, quando terão pela frente as norte-americanas Alix Klineman e April Ross.

Ana Patrícia e Rebecca abriram as disputas deste sábado derrotando as polonesas Kolosinka e Kociolek por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/17. Em seguida, novamente em parciais diretas, passaram pelas compatriotas Bárbara Seixas e Fernanda Berti por 21/15 e 21/19. Já nas semifinais, elas superaram Hughes e Summer, dos Estados Unidos, por 21/16 e 21/18.

Antes de serem eliminadas por suas compatriotas, Bárbara e Fernanda haviam batido as norte-americanas Stockmann e Larsen por 21/19 e 21/16 nas oitavas de final. Mas, depois, não resistiram ao bom momento vivido por Rebecca e Ana Patrícia. E a última delas comemorou o fato de continuar obtendo sucesso em competições realizadas em solo chinês.

"Eu já conquistei três títulos aqui na China. Todas as grandes façanhas na minha jovem carreira foram aqui: Jogos Olímpicos da Juventude, em 2014; o Mundial sub-21, e minha primeira conquista de etapa do Circuito Mundial, na semana passada. A China me trás muita sorte", disse Ana Patrícia.

Outra dupla do Brasil que jogou neste sábado, Maria Clara e Elize Maia foram eliminadas já nas oitavas de final ao serem batidas pelas canadenses Sarah Pavan e Melissa Humana-Paredes por 2 sets a 0, com 21/15 e 21/8.

MASCULINO

A etapa de Yangzhou, de nível quatro estrelas no Circuito Mundial, também definiu neste sábado os finalistas do seu torneio masculino. Nenhuma dupla brasileira avançou à luta pelo título, mas Guto e Saymon se garantiram na disputa pelo bronze, na qual terão pela frente os canadenses Pedlow e Schachter neste domingo.

A parceria brasileira começou o sábado vencendo os russos Myskiv e Samoday por 2 sets a 0, com 22/20 e 25/23, nas oitavas de final. Em seguida, em novo jogo bastante equilibrado, derrotou os poloneses Szalankiewicz e Rudol por 2 sets a 1 (17/21, 21/18 e 15/13) para ir às semifinais.

No confronto que valeu vaga na decisão, porém, os brasileiros acabaram sendo superados pelos russos Krasilnikov e Stoyanovski por 21/16 e 21/12. E na decisão os algozes dos brasileiros terão pela frente os seus compatriotas Semenov e Leshukov.

As outras duas duplas masculinas do Brasil que jogaram neste sábado em Yangzhou foram eliminadas nas oitavas de final. Pedro Solberg e Bruno Schmidt perderam para os austríacos Seidl e Waller por duplo 21/18, enquanto Alison e André caíram diante dos alemães Bergmann e Harms por 2 sets a 1, com 21/18, 13/21 e 15/10.