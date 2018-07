Ana Paula decide jogar vôlei de praia nos EUA

Aos 38 anos, Ana Paula resolveu encarar um novo desafio na carreira: vai disputar a liga norte-americana de vôlei de praia (AVP), afastando-se do Circuito Mundial. Ela embarca no fim de semana para Los Angeles, onde fará a preparação para disputar a competição, ao lado da nova parceira, Tatiana Minello, a partir de maio.

Com a aposentadoria de Shelda no ano passado, Ana Paula iria formar dupla com Renata, que engravidou. Assim, abriu a chance de fazer uma parceria com Tatiana, que já está há quatro temporadas nos Estados Unidos.

"Sempre quis jogar na AVP, mas nunca pude porque estava muito envolvida com o Circuito Mundial", contou Ana Paula, feliz também pelo fato de poder morar perto da família - o marido é norte-americano e vive em Los Angeles.

Ana Paula disputou as últimas quatro edições da Olimpíada - duas na quadra e duas na praia -, sendo que conquistou a medalha de bronze com a seleção brasileira nos Jogos de Atlanta, em 1996. E já faz planos para representar novamente o Brasil na Olimpíada de Londres, em 2012.

Ela deve ficar apenas uma temporada com Tatiana, que já tem 40 anos e planeja se aposentar no final do ano. E pretende formar a dupla com Renata a partir de 2011, para poder lutar pela vaga nos Jogos Olímpicos de Londres. "Eu sou maluca, quero ir de novo a uma Olimpíada", contou Ana Paula.