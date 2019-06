André e George avançam ao qualifying na etapa polonesa do vôlei de praia

Com uma vitória de virada por 2 sets a 1 - parciais de 18/21, 21/16 e 15/12 -, a dupla formada por André e George superou nesta terça-feira os compatriotas Guto e Saymon pela disputa do country quota na etapa de Varsóvia, na Polônia, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Esta é a segunda vitória seguida da parceria formada pelo capixaba e o paraibano contra os rivais. O resultado garantiu para André e George a última vaga para o qualifying, que ocorre nesta quarta.

"Mais um resultado positivo, vitória importante para nós. Outra vez conseguimos vencer o Guto e o Saymon em um country quota e novamente de virada, em um jogo difícil, um duelo que é sempre complicado. Aqui em Varsóvia o chão é mais fofo e venta mais que em Ostrava (na República Checa), onde enfrentamos eles pela última vez. Tivemos dificuldades no primeiro set, a partir da segunda parcial nosso saque entrou e mantivemos nossa virada de bola", contou André.

Únicos brasileiros no qualifying masculino, André e George entrarão em quadra na segunda rodada contra o vencedor do duelo entre Métral/Haussener (Suíça) e Ehlers/Flüggen (Alemanha). No feminino, Taiana e Talita vivem situação semelhante e jogam contra a dupla que passar do confronto entre Gallay/Pereira (Argentina) e Chiyo/Sakaguchi (Japão).

Bárbara Seixas e Fernanda Berti, que também disputariam o country quota contra Taiana e Talita, acabaram desistindo da competição na Polônia. Bárbara está tratando de uma lesão sofrida na mão ainda na etapa de Itapema (SC), no final do mês passado, e a comissão técnica da dupla decidiu poupá-la.

Além dos times no qualifying, o Brasil contará com mais seis duplas na competição na capital polonesa. Na chave principal masculina já estão garantidos Alison/Álvaro Filho, Evandro/Bruno Schmidt e Pedro Solberg/Vítor Felipe. Entre as mulheres, as duplas brasileiras que começam direto na fase de grupos são Ana Patrícia/Rebecca, Ágatha/Duda e Maria Elisa/Carol Solberg.