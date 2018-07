'Ano após Olimpíada é de muita expectativa', afirma técnico do Vôlei Nestlé

Incertezas marcam o vôlei no fim do ciclo olímpico. Algumas jogadoras, como a central Fabiana e a oposta Sheilla, já anunciaram a aposentadoria da seleção brasileira e até mesmo o técnico José Roberto Guimarães ainda não confirmou se permanece ou não no comando da equipe após os Jogos do Rio. Para Luizomar de Moura, treinador do Vôlei Nestlé, agora é o momento de priorizar os clubes.

"Sempre o ano após Olimpíada é de muita expectativa. Não dá para pensar em seleção brasileira agora, tem de mergulhar a cabeça no que vai fazer você chegar na seleção brasileira, que é o clube. Espero que a Superliga seja uma competição muito forte e que novas jogadoras apareçam, depois de maio (de 2017) dá para imaginar como vai ser essa transição com o Zé (Roberto) ou com outro treinador que possa chegar para manter o Brasil brigando pelos primeiros lugares", afirma.

Com contrato com o Vôlei Nestlé até o fim da temporada 2017, o técnico evita projeções e vê a seleção brasileira como sonho. "Não recebi proposta, nesse momento o técnico da seleção brasileira é o Zé Roberto. O que a gente ouve é que a CBV tem interesse em manter os seus treinadores. Se um dia meu nome for colocado dentro das possibilidades, vou ficar muito feliz. Sonho de qualquer profissional em qualquer área é o ápice e, no nosso caso como treinador, é a seleção brasileira."

O treinador também vê boas chances para a entrada de novas jogadoras na equipe nacional, principalmente na posição de central, e espera que isso seja um incentivo para as suas comandadas no início da Superliga Feminina de Vôlei. "Tenho falado para elas e até me coloco no lugar, ia dormir com a bola debaixo do braço. Espero que o sonho de disputar uma Olimpíada motive as centrais a ter grandes atuações e, consequentemente, ajudar a nossa equipe a chegar em nossos objetivos."