Antes da final, jogadoras de Unilever e Sesi trocam figurinhas da Copa

RIO - Os dias que antecedem a final da Superliga Feminina de vôlei, marcada para domingo, foram de treinamento intenso para as jogadoras do Unilever e Sesi. No entanto, no intervalo do treino de sexta feira atletas deram uma trégua na rivalidade para trocar figurinhas da Copa do Mundo de futebol. A líbero Fabi, da equipe carioca e da seleção brasileira foi quem botou "pilha" para as jogadoras do Unilever entrarem na brincadeira.

"Foi uma brincadeira que a gente faz no time desde a semifinal em que estávamos concentradas no hotel. Eu botei uma pilha para elas comprarem o álbum. A gente conseguiu fazer isso para descontrair um pouquinho, já que a semana é decisiva", comentou a jogadora.

Faltando apenas 22 figurinhas para completar seu álbum, Fabi ficou sabendo que as atletas do Sesi também estavam fazendo a coleção e aproveitou o momento de paz entre os times. "Eu consegui duas [figurinhas] ali no time do Sesi. Elas me ajudaram bastante, mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer domingo. Então eu estou aproveitando agora a moleza que elas estão dando."

Pela primeira vez, o Sesi chega a uma final de Superliga, depois de vencer o Osasco em um jogo disputadíssimo na úlma semana e fechar a série semifinal em 2 a 0. O adversário será o Unilever, que chega em sua décima final consecutiva. O time treinado por Bernardinho, técnico da seleção masculina, tinha enfrentado o Osasco nas últimas nove decisões. A grande final será realizada no Maracanãzinho, no Rio, às 10 horas.