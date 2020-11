Aos 37 anos, Mari volta ao vôlei de quadra e reforça o Fluminense

Aos 37 anos, Mari está de volta ao vôlei de quadra para reforçar o time do Fluminense. O anúncio foi feito, nesta quarta-feira, nas redes sociais do clube das Laranjeiras. Campeã olímpica em Pequim/2008, a atleta teve curta passagem pelo vôlei de praia, quando formou dupla com a também medalhista de ouro olímpica Paula Pequeno.

"Já namorei o Fluminense outras vezes. Gosto muito do Hylmer e do clube também. Acredito que o time pode surpreender na Superliga. Temos meninas novas e jogadoras experientes, o que costuma ser uma boa mistura", afirmou Mari, que disputou pela última vez a Superliga, competição que já conquistou quatro vezes, na temporada 2016/2017, pelo Bauru.

"Estamos muito felizes com a chegada da Mari. Ela é uma grande jogadora, campeã olímpica e vai agregar muito ao time. Esperamos que ela nos ajude muito na busca dos nossos objetivos", disse o técnico Hylmer Dias, que espera contar com a experiência do novo reforço ainda nesta semana.

João Mandarino, diretor executivo dos Esportes Olímpicos do Fluminense, prevê que a presença de Mari no clube possa ajudar a formar novas gerações de jogadoras. "A contratação da Mari também é importante para ajudar na formação das atletas oriundas das nossas divisões de base. Elas tiveram uma passagem vitoriosa pela base, mas ainda são inexperientes. Mari se unirá a outras atletas que já têm bagagem para que a gente possa mesclar experiência e juventude."

Mari soma pela seleção brasileira também o título nos Jogos Pan-americanos de Guadalajara/2011 e quatro edições do Grand Prix. Em clubes, a atleta, de 1,88 metro de altura, soma quatro Superligas (Osasco 02/03, 03/04 e 04/05 e Rio de Janeiro 2010/2011), uma Liga Italiana e uma Supercopa da Itália, ambas pelo Scavolini Pesaro.