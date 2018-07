Aos 40, Fernanda Venturini volta ao vôlei pela Unilever

Considerada uma das maiores levantadoras da história do esporte e casada desde 1999 com Bernardinho, técnico da Unilever, Fernanda será dirigida pelo marido, que já tem o seu filho, o levantador Bruno, como comandado na seleção brasileira masculina.

Curiosamente, ela volta às quadras dez anos depois de ter anunciado pela primeira vez a sua aposentadoria, em 2001, antes do nascimento da sua primeira filha, Júlia. Mais tarde, porém, ela decidiu retomar sua carreira e chegou a defender o Brasil nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, quando ficou com o quarto lugar na competição.

Já em 2006, Fernanda anunciou um novo adeus após ajudar o Rexona (hoje Unilever) a conquistar a Superliga. Em seguida, porém, aceitou uma proposta para defender o Murcia, da Espanha, antes de voltar a desistir da carreira profissional em 2008. Desde 2009, após o nascimento da sua segunda filha com Bernardinho, Vitória, ela vem se empenhando em diferentes atividades físicas para manter a forma.

Na sua vitoriosa carreira, a levantadora teve como principais resultados a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, o tricampeonato no Grand Prix (1994, 1996 e 2004) e o vice-campeonato mundial de 1994. Além disso, Fernanda foi 12 vezes campeã brasileira e disputou nove finais da Superliga.

Na Unilever, a veterana atleta vestirá mais uma vez a camisa número 1, que usou desde quando começou a jogar profissionalmente. No clube, atuará novamente com a meio-de-rede Valeskinha, sua companheira no primeiro time da Unilever, de 1997, quando o time ainda se chamava Rexona. Ela também voltará a jogar com as ponteiras Mari e Régis e a líbero Fabi. Para completar, Fernanda terá a chance de brilhar pela primeira vez ao lado de outras estrelas da nova geração do vôlei feminino, como a oposta Sheilla, a meio-de-rede Juciely e a ponteira Natália.