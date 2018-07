Apesar da vitória, Zé Roberto critica seleção feminina de vôlei

O Brasil buscou uma bela virada para vencer a Turquia neste sábado, por 3 sets a 2, mas o desempenho de suas comandadas deixou o técnico José Roberto Guimarães extremamente insatisfeito. Ele garantiu que não gostou do que viu em quadra e pediu mudanças para a sequência do Mundial de Vôlei, que está sendo realizado na Itália.

"Felizmente ganhamos, mas não gostei do desempenho do time", disse o treinador na saída de quadra, ao SporTV. "Foi extremamente difícil, achei o time muito desatento no primeiro set, tudo o que estudamos, não aconteceu absolutamente nada. Cometemos muitos erros no passe, demos sete pontos. Acho que o time deixou a desejar no lado defensivo, poderia ter atuado melhor. Foi sufoco durante o jogo todo pois erramos em demasia e pagamos o preço."

O Brasil começou muito mal, cometeu diversos erros e viu as turcas abrirem 2 sets a 0. A partir do terceiro set, no entanto, mesmo que aos trancos e barrancos, a seleção buscou a reação. Com a vitória, manteve os 100% de aproveitamento e a liderança do Grupo B da competição.

A meio de rede Thaísa explicou o motivo da mudança de comportamento da equipe. "A gritaria não ajuda nada, cada uma falava uma coisa e não vinha informação. Conversamos e nos fechamos, daí começamos a fazer fluir o nosso jogo. O time da Turquia é muito bom e o nosso não é imbatível, invencível. Precisávamos de um pouco de calma."