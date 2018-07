Apesar da vitória, Zé Roberto pede evolução à seleção

Já pensando nos Jogos Olímpicos de Londres, o técnico José Roberto Guimarães cobrou evolução de suas comandadas. "O jogo teve muitos altos e baixos de ambos os lados. Cometemos muitos erros e sofremos com o saque de Cuba. Elas têm um saque muito bom. Temos que melhorar o nosso bloqueio e a nossa defesa. Sabemos que para os Jogos Olímpicos precisamos evoluir", declarou.

O Brasil soma 13 pontos e está apenas na sexta colocação, sete pontos atrás do líder Estados Unidos. Um dos destaques da partida desta sexta, a ponteira Jaqueline admitiu a dificuldade diante das cubanas, mas avaliou que o importante foi ter saído com a vitória em um jogo de tanta rivalidade.

"Queríamos ter feito uma melhor apresentação. Jogar contra Cuba é sempre difícil. Elas têm um poderio de ataque e saque que é impressionante. No entanto, o importante foi termos saído daqui com a vitória. Todas se ajudaram durante o jogo e fomos bem no tie-break. Ainda temos dois jogos importantes e precisamos das vitórias para garantir um lugar na fase final", afirmou.

A jogadora deixou a quadra com dores no joelho, mas garantiu que estará em quadra neste sábado, diante de Porto Rico. "Agora que terminou o jogo vou esfriar e devo sentir um pouco de dor, mas isso faz parte na vida do atleta. Vou tratar na fisioterapia e amanhã (sábado) estarei pronta para ajudar o Brasil, pois esses jogos são decisivos", disse.