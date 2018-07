Apesar do vice, Brasil segue líder no ranking do vôlei

Apesar de ter perdido para a Rússia na final do Mundial do Japão, realizada no último domingo, a seleção brasileira segue na liderança do ranking mundial do vôlei feminino. As russas, por sua vez, subiram apenas uma posição na lista divulgada nesta quinta-feira pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB), passando a ocupar o sexto lugar.

Ainda em busca do inédito título mundial, o Brasil foi vice-campeão nas duas últimas edições do campeonato, perdendo ambas para a Rússia. Mas o vôlei feminino brasileiro é o atual campeão olímpico e também tem colecionado conquistas importantes nos últimos anos, como o bicampeonato do Grand Prix em 2008 e 2009. Por isso, lidera o ranking.

Enquanto isso, a Rússia, mesmo sendo bicampeã mundial, se ressente de algumas campanhas ruins nos últimos anos, principalmente na Olimpíada de Pequim/2008 - terminou em quinto lugar -, o que fez com que ficasse apenas na sexta posição no ranking da FIVB.

A segunda posição no ranking segue com os Estados Unidos, que são as atuais vice-campeãs olímpicas e terminaram o Mundial do Japão em quarto lugar. Para as japonesas, que levaram a medalha de bronze no Mundial, subiram da quinta para a terceira colocação, ficando empatadas com as italianas.