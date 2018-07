Apoiada por 62 mil, Polônia vence no Mundial de Vôlei

A 18.º edição do Mundial Masculino de Vôlei já entrou para a história. Neste sábado, no Estádio Nacional de Varsóvia, 62 mil espectadores acompanharam a vitória da seleção da Polônia, a anfitriã do torneio, derrotou a Sérvia, com certa facilidade, por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/18 e 25/18, em 1 hora e 23 minutos.

O estádio, que costuma receber partidas de futebol, foi adaptado para abrigar a abertura do Mundial de Vôlei. E a ação deu certo, tanto que o estádio ficou completamente lotado. E, apoiado pelo seu torcedor, a Polônia conquistou a vitória na partida de abertura do torneio.

Michal Winiarski foi o principal destaque da partida ao marcar 14 pontos para a Polônia, três a mais do que o sérvio Aleksandar Atanasijevic. O jogo foi válido pelo Grupo A do torneio, que terá a sua primeira rodada completada neste domingo, com as partidas Venezuela x Argentina e Camarões x Austrália.

Polônia e Sérvia só voltam a entrar em quadra na próxima terça-feira. Os donos da casa enfrentam a Austrália, enquanto a Sérvia, em busca da reabilitação, medirá forças com a Argentina.

No domingo, ainda serão disputadas outras três partidas, todas válidas pelo Grupo D. A estreia da seleção brasileira, que está no Grupo C, será na próxima segunda-feira, às 8 horas (de Brasília), diante da Alemanha.