Após bater Brasil, Polônia supera Irã e vai à semifinal da Liga das Nações

Depois de vencer a seleção brasileira masculina de vôlei em sua estreia na fase final da Liga das Nações, a Polônia conseguiu uma virada por 3 sets a 1, com parciais de 21/25, 25/18, 25/20 e 25/22, sobre o Irã nesta quinta-feira, em Chicago, nos Estados Unidos, e assim avançou às semifinais da competição.

Quinto colocados na fase de classificação, os poloneses cresceram no estágio final do torneio e passaram às semifinais como líder do Grupo B, com cinco pontos. O Brasil integra a mesma chave e precisa vencer o Irã nesta sexta-feira, às 19 horas (de Brasília), para se classificar na segunda posição.

No Grupo A, estão Estados Unidos, França e Rússia. Os norte-americanos, anfitriões do torneio, lideram a chave por terem vencido por 3 sets a 1 os franceses, que voltam à quadra nesta quinta para enfrentar os russos.

O triunfo diante do Irã foi o nono seguido dos poloneses no torneio. O último revés havia sido justamente para os iranianos, na primeira fase, em 15 de junho, ocasião em que foram derrotados por 3 a 2.

A equipe, concentrada no Pré-Olímpico, tem jogado a fase final do torneio com um reservas e apostado em jovens jogadores. Muito frio e focado, o time misto polonês tem surpreendido e elevou o nível técnico, contando com a força no bloqueio e no ataque.

Nesta quinta, o grande destaque da Polônia foi Bartosz Kwolek, único remanescente em quadra do time que venceu o Brasil e foi campeão mundial em 2018. Ele anotou 23 pontos e liderou o time europeu no triunfo diante dos iranianos, que foram melhores no início do jogo, tanto que venceram o primeiro set por 25/21, mas não mantiveram o ritmo e viram os rivais, mais eficientes, levarem a melhor.