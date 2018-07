Após corte de Lipe, seleção de vôlei perde Evandro para finais da Liga Mundial

A seleção brasileira masculina de vôlei perdeu mais um jogador, nesta sexta-feira, para a fase final da Liga Mundial, que acontecerá de 4 a 8 de julho, em uma quadra montada na Arena da Baixada, em Curitiba. Um dia depois do corte do ponteiro Lipe por causa de um estiramento na panturrilha esquerda, uma trombose no antebraço direito tirou o oposto Evandro da equipe. A informação foi confirmada depois de um exame médico realizado no Rio.

Sem poder contar com o atacante nos jogos decisivos, o técnico Renan Dal Zotto já chamou Renan Buiatti de volta para estar ao lado de Wallace, o outro jogador na posição de oposto.

O fisioterapeuta da seleção, Matheus Cardoso, acompanhou Evandro no exame e explicou melhor sobre o ocorrido. "O Evandro fez um trombo no antebraço direito que obstruiu parte da artéria ulnar. Não é uma lesão grave, ele foi orientado a manter as atividades físicas, só que sem nenhum impacto na região onde está com a obstrução, tendo, assim, que ficar sem contato nenhum com bola", disse.

Renan Dal Zotto lamentou mais uma ausência nas importantes partidas que acontecerão na capital paranaense. "É uma fatalidade que lamentamos muito. O Evandro faz uma falta incrível a qualquer equipe e, já na primeira etapa desta Liga Mundial, demonstrou ser um dos melhores opostos do mundo. Mas vamos contar com o Renan Buiatti para essa fase final. Ele teve conosco nas três primeiras etapas na Itália, na Bulgária e na Argentina, teve a oportunidade de jogar e está totalmente ambientado e adaptado a seleção brasileira", afirmou o técnico da seleção brasileira.

Evandro também falou sobre o corte. "Estou realmente triste de não estar com a seleção em jogos tão importantes como estes da fase final da Liga Mundial, em um ano pós-olímpico. Também fico muito chateado por não poder ajudar o Renan Dal Zotto nesse primeiro campeonato dele. Gosto muito do Renan como treinador e como pessoa e gostaria de estar ali para fazer o meu melhor. Não é nada grave, mas infelizmente nesse próximo mês não posso ter contato nenhum com bola", concluiu.