Após derrota, Brasil projeta evolução na Liga Mundial Em quatro jogos disputados, a seleção brasileira masculina de vôlei já perdeu três vezes. Nesta sexta-feira, voltou a ser derrotada, agora pela Polônia, por 3 sets a 0, em Maringá (PR) - antes, ganhou dos poloneses no dia anterior e caiu duas vezes diante da Itália, na semana passada, em Jaraguá do Sul (SC). Para os jogadores, já é hora do time mostrar evolução na competição, projetando melhora no dois confrontos com o Irã, no próximo fim de semana, em São Paulo.