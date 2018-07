Após derrota, seleção de vôlei promete paciência em duelo decisivo com Japão

Derrotada pela China na segunda rodada da Copa dos Campeões, a seleção brasileira feminina de vôlei buscará a reabilitação diante da equipe anfitriã, o Japão, nesta sexta-feira, às 7h15 (horário de Brasília), em Nagoya, palco dos últimos três compromissos da equipe na competição. Com a experiência de ter visto o Brasil perder por 3 a 2 para o Japão no Grand Prix, no último confronto entre as equipes, a oposta Tandara destacou a necessidade de a seleção ter paciência para derrotar as oponentes.

"Vai ser um jogo difícil. É uma equipe que defende muito e joga com velocidade. Elas erram pouco e é fundamental termos paciência durante a partida. Vamos atacar e sabemos que muitas vezes a bola vai voltar para o nosso lado. Além disso, nós precisamos dessa vitória para seguirmos com chances na competição. Será mais uma partida decisiva para esse grupo nessa temporada", explicou Tandara.

O revés por 3 a 2 para a China deixou o Brasil sem depender apenas das suas forças para levar o título da Copa dos Campeões. Após duas rodadas, as chinesas lideram o torneio com cinco pontos e duas vitórias, seguida pelas brasileiras, com quatro, e japonesas, norte-americanas e russas, todas com três. Assim, Carol destacou o aspecto decisivo do confronto com o Japão.

"O Japão tem como característica um jogo rápido, com muita velocidade e defesa. Estamos estudando bastante o time delas e sabemos que elas jogarão em casa e com o apoio da torcida. Essa partida é decisiva para nosso grupo na competição. Temos tudo para fazer uma boa partida e vamos em busca desse resultado positivo", disse Carol.