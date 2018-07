Após fim de dupla com Ágatha, Bárbara Seixas diz ter 'novos objetivos'

Um dia após o anúncio da separação da dupla de vôlei de praia com Ágatha, Bárbara Seixas divulgou uma nota agradecendo o apoio recebido ao longo dos anos de parceria, além da torcida durante os Jogos Olímpicos. Ágatha e Bárbara conquistaram a prata no Rio-2016, após quebrarem a invencibilidade da norte-americana Kerri Walsh na história da Olimpíada nas semifinais.

O rompimento da dupla por Bárbara foi revelado em um programa de televisão pela agora ex-companheira de time na útlima segunda-feira. "Agradeço aos nossos familiares e à imensa torcida brasileira, que me emocionou a cada jogo, e foi, com certeza, o terceiro jogador durante os Jogos Olímpicos", diz a jogadora.

Na nota, Bárbara confirma que tomou a decisão de encerrar a dupla. "Com a Jornada Olímpica encerrada, novos objetivos são traçados e, muitas vezes, nos levam a caminhos diferentes, mas não menos importantes. Diante disso, gostaria de oficializar que, por motivos profissionais, resolvi encerrar o ciclo da dupla Ágatha e Bárbara Seixas. O fim da parceria não encerra a bonita história que construímos juntas, assim como a admiração e respeito pela minha ex-parceira. Obrigada por tudo", escreveu, listando patrocinadores e apoiadores como a Marinha do Brasil, a Confederação Brasileira de Voleibol, Comitê Olímpico do Brasil e o Ministério dos Esportes.

Juntas, Ágatha e Bárbara foram vice-campeãs olímpicas, bicampeãs do Circuito Brasileiro, campeãs do Circuito Mundial e vencedoras do Mundial de 2015, na Holanda. "Tenho muito orgulho de ter representado nosso país em tantas competições internacionais, sempre de forma honesta e extremamente profissional. Um agradecimento especial a toda comissão técnica, sem sombras de dúvidas o diferencial desse time", disse Bárbara.

As duas eram treinadas por Ricardo de Freitas, marido de Bárbara, que agora deve se unir a Fernanda Berti, embora não mencione a nova companheira na nota. Já Ágatha está sem treinador e sem parceira por enquanto.