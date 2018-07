Após oito meses, Murilo volta a ser titular no Sesi

SÃO PAULO - Foram 245 dias – ou oito meses – longe das quadras. Mas, aos poucos, Murilo está se reintegrando ao vôlei. Neste sábado, contra o Montes Claros, o ponta de 31 anos deve iniciar sua primeira partida pelo Sesi como titular após a delicada cirurgia no ombro direito. O jogo, válido pela última rodada do primeiro turno da Superliga, será às 17h30 na Vila Leopoldina.

Os movimentos ainda não estão no nível de excelência de 2010, quando foi escolhido o melhor jogador do mundo. "É claro que minha volta não seria em grande estilo, tipo ‘entra aí, faz 25 pontos e ganha o jogo’", brinca Murilo. "Quem dera fosse fácil assim."

Cercada de cuidados, a volta de Murilo foi pensada estrategicamente pelo técnico do Sesi, Marcos Pacheco. "O retorno dele foi construído do fundo da quadra para a rede. Eu não posso expô-lo a uma situação para a qual ele ainda não está preparado. Ele vai decidir um ataque? Ainda não. Mas vai ser um jogador que vai dar volume, passar bem, defender e comandar, grandes virtudes dele."

Mas nem a experiência, nem o currículo, nem as palavras encorajadoras de Pacheco dissipam totalmente algumas preocupações. "Que eu vou voltar a jogar, isso já sei que sim. Minha dúvida é se vou conseguir atingir o que fiz em 2010, no auge da carreira." O técnico acredita que sim. "Se ele tem essa dúvida, eu não tenho. Talvez demore um pouquinho, mas pela dedicação dele tenho convicção de que vai voltar ao ápice."

Nos oito meses entre cirurgia, reabilitação e a reestreia em quadra contra o Moda Maringá, no dia 30 de novembro (quando não pontuou), Murilo passou por várias etapas – algumas, difíceis; outras, prazerosas. Nos três primeiros meses após a operação, teve de conviver com uma tipoia e precisava de auxílio para movimentos básicos.

O período coincidiu com o início da gravidez de Jaqueline, que dará à luz Arthur na próxima semana. "Eu não conseguia escovar os dentes, lavar o cabelo. E a Jaque enjoada, com sono, cansada. Ela tinha de me ajudar bastante e eu não podia fazer muito por ela."

Para não prejudicar a recuperação, o ponta abriu mão até de seu hobby favorito: jogar videogame. Mas conseguiu fazer parte de uma rotina trivial: desfrutar a companhia da mulher. "A gente ficou muito tempo junto, algo que nunca aconteceu desde que começamos a namorar. Aproveitei a vida de casado, acordar, dormir, tomar café, almoçar, jantar junto...".

Em mente, Murilo tem a temporada de 2014, quando o Brasil defenderá o título mundial. A saudade da seleção bateu forte, tanto que ele se "convidou" a encontrar o grupo em Saquarema antes da Copa dos Campeões. "Eles foram para o Japão e eu dei um ‘até logo’. Espero estar de volta no ano que vem."