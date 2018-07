Após ouro, seleção masculina de vôlei fará dois amistosos em estádios de futebol

Quatro dias depois de festejar mais um ouro olímpico - seu terceiro na história -, a seleção brasileira masculina de vôlei conheceu nesta quinta-feira seus primeiros compromissos depois da conquista. E a equipe não terá muito tempo para descanso, já que voltará à quadra nos dias 3 e 4 de setembro para amistosos diante de Portugal.

Além de se tratar da primeira oportunidade para ver os atuais campeões olímpicos, as partidas devem chamar a torcida por outros motivos. Um deles é o fato de que acontecerão em estádios de futebol e, por isso, devem contar com grande público. No dia 3, as seleções duelam na Arena da Baixada, em Curitiba. Um dia depois, o confronto será no Mané Garrincha, em Brasília.

Outro fator que promete levar o torcedor às arquibancadas é Serginho. Eleito o melhor jogador da Olimpíada do Rio e duas vezes medalhista de ouro em Jogos - a outra foi em 2004 -, o líbero, um dos principais nomes do vôlei mundial nos últimos tempos, fará suas últimas duas partidas com a camisa da seleção. Ele anunciou que estava deixando a equipe aos 40 anos, após o título de sábado.

O elenco para os dois amistosos, aliás, será exatamente o mesmo que representou o País na conquista olímpica, com os levantadores Bruninho e William, os opostos Wallace e Evandro, os ponteiros Lucarelli, Lipe, Maurício Borges e Douglas, os centrais Lucão, Maurício Souza e Eder, além de Serginho.

Se passou por algumas das principais potências da modalidade no Rio para se sagrar campeão, como França, Rússia e Itália, o Brasil terá em Portugal um adversário bem mais modesto, apenas 25.º colocado do ranking da Federação Internacional de Voleibol (FIVB).