Após reunião, Superliga determina volta dos sets de 25 pontos

Uma reunião entre as equipes da Superliga de vôlei definiu na madrugada de segunda para terça o regulamento da competição para a temporada 2014/2015. Algumas mudanças foram anunciadas, sendo a principal delas a volta dos sets de 25 pontos, substituindo os sets de 21 pontos, tão criticados pelos atletas.

A pedido da Federação Internacional de Vôlei (FIVB), a Superliga adotou os sets de 21 pontos na temporada passada, mas a inovação causou profundo descontentamento nos atletas, que reclamaram diversas vezes. Com o retorno dos sets de 25 pontos, o regulamento da competição se alinha com o adotado em todo o mundo.

Na edição masculina da competição, haverá outras novidades. Uma delas é a entrada da equipe de Novo Hamburgo, o que fará com que a competição fique com 13 times, como a feminina.

A ideia é de que, tanto no masculino quanto no feminino, as dez melhores equipes do campeonato garantam automaticamente vaga para a edição seguinte, assim como o campeão da Superliga B. A partir de 2015, o campeonato deverá ter 12 participantes, então a 12ª vaga será disputada pelos times que não ficaram entre os dez melhores e outras equipes da Superliga B.

Entre os homens também haverá mudança na disputa da final. Ao contrário do que vinha acontecendo nos últimos anos, a decisão do torneio não acontecerá mais em jogo único, mas sim em uma série melhor de três partidas. No feminino, o formado da final permanece inalterado.