Após revés, seleção de vôlei vence de novo no Grand Prix

MAYAGUEZ - Após amargar a perda de sua invencibilidade no ano no último sábado, diante da Bulgária, a seleção brasileira feminina de vôlei voltou a ganhar neste domingo. Desta vez, a vitória foi sobre a seleção de Porto Rico, em uma partida que terminou em 3 sets a 0, com parciais de 25/14, 25/15 e 25/17, na casa das rivais, em Mayaguez, pelo Grand Prix.

Atual campeã olímpica, a equipe nacional acumula um total de 17 vitórias na temporada, tendo sido o jogo deste domingo o seu quinto triunfo em seis partidas neste Grand Prix. No total, foram 75 pontos do Brasil contra 46 dos adversários, sendo 43 de ataque, 12 de bloqueio e 4 de saque.

Thaisa e Fernanda Garay foram as principais destaques no confronto, com 17 e 12 pontos cada uma, respectivamente. Thaisa, por sinal, fez seu primeiro jogo como titular nesta temporada.

Pelo lado de Porto Rico, os destaques foram Yarimar Rosa e Karina Ocasio, ambas com 10 pontos, e em nenhum momento o time da casa ameaçou o domínio das brasileiras, que possuem uma seleção tecnicamente muito superior em relação à porto-riquenha.

Desta forma, o Brasil fechou de forma positiva a segunda semana do Grand Prix, no qual agora acumula 14 pontos, enquanto Porto Rico ainda não pontuou na competição.

No duelo deste domingo, o Brasil entrou em quadra com Dani Lins, Monique, Fernanda Garay, Gabi, Thaisa e Fabiana, além da líbero Fabi. Depois, o técnico José Roberto Guimarães promoveu as entradas de Sheilla, Michelle, Pri Daroit e Claudinha.

Essa é a fase classificatória do Grand Prix, dividida em três semanas. Na primeira, a seleção fez três jogos no Brasil, antes de agora jogar em Porto Rico. Depois, na semana seguinte, as brasileiras vão ao Casaquistão enfrentar Cuba, Holanda e as donas da casa, na terceira fase da competição. Os cinco melhores países deste estágio do torneio avançam para a fase final, no Japão, cuja equipe anfitriã já tem lugar garantido.