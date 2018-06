Após revisão, Tandara iguala recorde de Tifanny na Superliga de vôlei

A oposta Tandara, jogadora do Vôlei Nestlé, igualou o recorde de Tifanny Abreu na Superliga feminina de vôlei. Ela fez 39 pontos na partida de seu time contra o Camponesa/Minas, na quinta-feira à noite, e a marca foi confirmada após uma revisão minuciosa de toda partida. Com isso, as duas dividem o recorde do torneio nacional.

Logo após a partida, o profissional que cuida da estatística do Minas entregou para a CBV (Confederação Brasileira de Vôlei) os números do duelo e nele Tandara havia marcado 38 pontos. Mas isso não correspondia com os números que o time de Osasco tinha (na marcação do estatístico do Vôlei Nestlé, Tandara havia feito 40 pontos).

Então, como é de praxe, o estatístico da equipe mineiro viu novamente toda a partida e chegou à conclusão de que foram 39 pontos - até 24 horas após a partida as informações podem ser corrigidas. Ele conversou com o profissional do outro time, explicou a situação, e o novo documento foi aceito. Como a CBV usa as informações fornecidas pelo clube mandante, o material foi atualizado no site da entidade.

A disputa de Tandara e Tifanny pela "artilharia" na Superliga feminina tem sido rodada a rodada. Quando se enfrentaram, as duas anotaram 31 pontos cada uma. O recorde anterior, de Tandara, era de 37 pontos. Mas contra o Dentil Praia Clube, Tifanny fez 39 e impôs uma nova marca. Na quinta-feira à noite, Tandara conseguiu igualar, na derrota de seu time por 3 a 2 para o Minas.