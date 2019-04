Após semifinais da Superliga, Renal Dal Zotto convoca mais três para a seleção

O técnico Renan Dal Zotto anunciou nesta segunda-feira a convocação de mais três atletas para a seleção brasileira masculina. Após a eliminação dos seus times na semifinal da Superliga, foram chamados os levantadores Fernando Cachopa, do Sada Cruzeiro, e Thiaguinho, do Sesc-RJ, e o ponteiro Rodriguinho, também do time mineiro. Os três se apresentarão na próxima segunda-feira no Centro de Desenvolvimento do Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ).

Fernando Cachopa, Thiaguinho e Rodriguinho se juntam aos oito primeiros atletas convocados, na última sexta-feira, para os primeiros treinamentos da seleção brasileira em 2019. O grupo dará início à preparação para a Liga das Nações, Pré-Olímpico, Campeonato Sul-Americano e Copa do Mundo.

Os primeiros nomes divulgados foram do levantador Carísio, os opostos Rafael Araújo e Felipe Roque, os centrais Flávio e Matheus, os ponteiros Kadu e Honorato e o líbero Maique.

Todos se apresentam no mesmo dia para dar início aos trabalhos sob o comando do assistente técnico Marcelo Fronckowiak, já que o treinador da seleção brasileira, Renan Dal Zotto, está na final da Superliga com o Taubaté contra o Sesi-SP.

Para a comissão técnica, foram chamados o supervisor Fernando Maroni, os assistentes Marcelo Fronckowiak e Ricardo Tabach, o médico Ney Pecegueiro do Amaral, fisioterapeuta Matheus Cardoso, o estatístico Henrique Modenesi o auxiliar de quadra, Luciano Sobrinho, o médico fisiologista João Olyntho Neto e o nutrólogo Philippe Queiroz.