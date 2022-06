Após susto, Zé Roberto Guimarães exalta superação da nova safra da seleção

"Foi uma vitória importante para essa nova geração. Um jogo difícil como sempre são as partidas entre Brasil e China. Abrimos dois a zeto e depois paramos de ter eficiência no saque e na defesa." Assim o técnico da seleção brasileira feminina de vôlei, José Roberto Guimarães, definiu a vitória desta terça-feira, que praticamente garantiu o Brasil na fase final da Liga das Nações. De acordo com ele, a prioridade agora, depois de superar um grande rival, é manter o foco.

"O importante foi a nossa recuperação no quinto set. Continuamos a nossa trajetória e vamos pensar na partida contra a Coreia do Sul", completou. No jogo contra a China, o Brasil venceu os dois primeiros sets, mas caiu de rendimento e permitiu o empate. So no quinto set a vitória por 3 a 2 foi definida.

Leia Também Seleção brasileira ganha batalha contra China na Liga das Nações de vôlei com brilho de Gabi

Maior pontuadora do duelo, a capitã Gabi mostrou a sua versatilidade em quadra. A ponteira fez 24 pontos de ataque, dois de bloqueio e ainda um de saque. Líder do time, ele valorizou o triunfo sobre as chinesas.

"Sabíamos que seríamos um jogo difícil. Começamos muito bem pressionando no saque, que é nossa característica. No terceiro e no quarto sets cometemos alguns erros e a China cresceu. No quinto set, fomos com uma mentalidade diferente e fiquei muito feliz com a postura do time", disse.

O histórico da partida, segundo a ponteira, colocou o time em xeque e a resposta foi a melhor possível. "Não é fácil voltar para a partida depois de perder dois sets consecutivos. Sacamos melhor, defendemos bem e o nosso sistema de saque e bloqueio foi mais eficiente. Temos que seguir com esse crescimento gradativo para conseguir nossa classificação na melhor posição possível", comentou Gabi.

Quem também brilhou em quadra foi a oposta Kisy. Autora de 24 pontos, ela acha que o time está crescendo no momento certo. "Demos um passo importante na competição com essa vitória. Foi um jogo decidido no detalhe", afirmou.

A vitória sobre um adversário poderoso como a China, no entanto, serve também para deixar o time em alerta, principalmente nos dois sets em que acabou superado. Para a líbero Natinha, a seleção feminina precisa tirar lições da partida desta terça. "Sabemos que ainda precisamos melhorar. Vencemos um adversário direto na classificação e temos de seguir com o mesmo foco."

A seleção brasileira volta a entrar em ação na Liga dos Campões nesta quinta às 14h (horário de Brasília). O adversário é a Coreia do Sul, que ainda não venceu no torneio e ocupa a lanterna da competição