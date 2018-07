Após terremoto, FIVB confirma Grand Prix no Japão A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) confirmou neste sábado que vai manter no Japão a disputa de algumas partidas do Grand Prix deste ano, em agosto. A entidade garantiu que os estragos causados pelo terremoto seguido de tsunami que atingiu o país, em março, não prejudicará a disputa do torneio feminino de seleções.