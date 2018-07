Após viagem, seleção de vôlei já treina em Tóquio

Na primeira fase do Mundial do Japão, a seleção brasileira feminina de vôlei jogou na cidade de Hamamatsu. Depois, disputou a segunda fase em Nagoya. Agora, chegou nesta quinta-feira a Tóquio, onde irá enfrentar as japonesas na semifinal de sábado. E, sem perder tempo depois da viagem de trem, o time do Brasil já foi para a quadra treinar.

A viagem de trem entre Nagoya e Tóquio, nesta quinta-feira, durou cerca de duas horas. Mesmo com o desgaste da troca de sede e do cansaço acumulado pela disputa de nove jogos em 12 dias, o técnico José Roberto Guimarães levou as jogadoras para treinar no Yoyogi National Stadium, ginásio onde serão disputadas as semifinais e a final do Mundial.

"O vôlei tem esse hábito. Mesmo depois de uma viagem, curta ou longa, treinamos em seguida. É importante para dar uma movimentada. É um treino relativamente leve, só para tocar na bola e mexer o corpo", explicou Zé Roberto, ao comentar a atividade desta quinta-feira, quando a seleção mostrou estar em boa forma física para buscar o título.

Brasil e Japão se enfrentam no sábado, a partir das 7 horas (horário de Brasília), em Tóquio. Um pouco antes, acontece a outra semifinal do Mundial, entre Estados Unidos e Rússia. Em busca do título inédito, a seleção brasileira conseguiu fazer uma campanha perfeita até agora no campeonato, com nove vitórias em nove jogos disputados.