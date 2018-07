Ary Graça se irrita ao ser questionado sobre momento ruim das seleções de vôlei

SÃO PAULO - O presidente da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), Ary Graça, não gostou de ser questionado sobre o momento delicado das seleções feminina e masculina na Copa do Mundo, torneio classificatório para a Olimpíada. Em um momento atípico do vôlei nacional, nenhuma das duas equipes estaria hoje com vaga garantida em Londres.

“Quando eu fui campeão olímpico, tricampeão mundial, vocês vieram me entrevistar?”, questionou o dirigente, incomodado com a situação, durante a festa de lançamento da Superliga Feminina 2011/2012, nesta terça-feira, em São Paulo. “Vocês foram entrevistar os jogadores, os técnicos. Então, vão lá falar com eles.”

O time de José Roberto Guimarães não conseguiu obter uma das três vagas para Londres no Japão - terminou em quinto lugar - e terá que disputar o Pré-Olímpico. A equipe de Bernardinho também está passando por dificuldades na competição asiática e, se o torneio terminasse nesta terça-feira, também não teria conquistado vaga nos Jogos, pois ocupa a 4.ª posição.

O momento de baixa das seleções de vôlei foi classificado por Graça como uma "situação inusitada". Depois, mais calmo, em outra entrevista, o dirigente deixou claro que está mal acostumado. "Nós precisávamos saber que podemos perder. É uma coisa que a gente esqueceu."