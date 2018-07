Atleta do Vôlei Futuro temeu se afogar em acidente O acidente de ônibus que envolveu a delegação da equipe feminina do Vôlei Futuro assustou as jogadoras. A forte chuva que caía em Osasco, onde a partida contra a equipe da casa, pela semifinal da Superliga, seria realizada, ocasionou o tombamento do veículo na noite da última terça-feira. A quantidade de água que entrou no carro fez com que a meio-de-rede Fabiana temesse se afogar.