Atletas da seleção brasileira de vôlei analisam jogo cansativo e veem evolução

O ponteiro Leal, destaque da vitória do Brasil sobre o Japão neste domingo com 17 pontos, afirmou que a seleção brasileira de vôlei evoluiu em relação à estreia na competição. O triunfo contra o Japão garante o Brasil nas oitavas de final e, segundo Leal, aumenta a confiança do elenco para o restante do torneio.

"Fizemos um belo jogo, e evoluímos em relação à estreia. Esta é uma vitória muito importante, trouxe mais confiança. Estamos no caminho certo. Eu estou fazendo o meu trabalho como cada um aqui na equipe. Fico contente pelo meu desempenho individual, mas o objetivo maior é a vitória do time", disse Leal.

Nome importante na vitória sobre Cuba na estreia e uma das novidades na escalação titular deste domingo, o levantador Fernando Cachopa relatou que, apesar da vitória por 3 sets a 0 (25/21, 25/18 e 25/16), enfrentar o Japão é sempre cansativo. "É algo histórico na equipe japonesa ter muito volume de jogo, o que torna o confronto cansativo, exige paciência do adversário. Hoje tivemos que exercitar essa paciência, escolher bem a tomada de decisões em cada momento. Mas acho que tenho excelentes atacantes aqui na seleção, e isso acaba facilitando o meu trabalho", disse Cachopa.

Já garantida na fase de mata-mata do Mundial, o Brasil entra em quadra novamente nesta terça-feira, às 6h, para enfrentar o Catar pela última rodada da fase de grupos. Lucarelli, que pontuou sete vezes na partida, falou sobre a pressão que a seleção tem pela vitória.

"A pressão pela vitória sempre existe, pois esta é uma competição importante e com poucos jogos. Cada vitória conta demais. Hoje fizemos um jogo muito parecido com o que o próprio Japão faz, o nosso bloqueio tocou muito na bola, defendemos bastante, e isso fez muita diferença. Nossa sequência de saque também entrou bem com poucos erros, e nossa defesa funcionou muito bem, esses foram nossos trunfos no resultado de hoje", finalizou.