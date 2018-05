Atletas exaltam concentração em triunfo da seleção de vôlei sobre dominicanas

Mesmo em um jogo fácil, a seleção brasileira feminina de vôlei conseguiu se manter concentrada para derrotar a República Dominicana nesta quinta-feira por 3 a 0, em Ancara, a ponto de ter sofrido apenas 23 pontos nos dois sets finais. Esse foi um aspecto destacado pelas jogadoras, que acabaram conquistando o triunfo até com mais tranquilidade do que se previa.

"Estou muito feliz com a atuação da equipe. Jogamos muito bem e pressionamos a República Dominicana o tempo todo. Elas têm um bom time que normalmente faz bons jogos contra o Brasil. Não nos desconcentramos durante toda a partida e mantivemos o mesmo ritmo até o final para conseguir essa vitória", explicou Adenízia, que fez 12 pontos no duelo, sendo sete em bloqueios.

Ao bater as dominicanas por 25/20, 25/10 e 25/13, o Brasil concluiu o grupo disputado em Ancara com três triunfos nos três duelos que disputou, sendo que os anteriores haviam sido diante da anfitriã Turquia e da Argentina. E isso foi celebrado por Amanda, maior pontuadora do jogo, com 14 pontos.

"Conseguimos uma boa vitória contra a equipe da República Dominicana. Foi uma partida difícil e trabalhamos muito para ter uma boa atuação. Jogamos bem taticamente e alcançamos nosso objetivo que era sair daqui com mais três pontos. Vamos com tudo para a próxima etapa", disse Amanda.

O Brasil, aliás, soma cinco vitórias e uma derrota na Liga das Nações, com 15 pontos. Agora, então, a seleção segue para Apeldoorn, na Holanda, palco dos seus compromissos na próxima semana no torneio. A equipe vai jogar na terça-feira contra a Coreia do Sul. Nos dias seguintes, as partidas vão ser contra Polônia e Holanda.