Atuais campeões, Alison e Bruno Schmidt estreiam com vitória tranquila no Mundial

As duplas masculinas do Brasil estrearam com vitória neste sábado no Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, que acontece em Viena, na Áustria. Alison e Bruno Schmidt, Pedro Solberg/Guto e Álvaro Filho/Saymon enfrentaram duplas de menor expressão na modalidade e venceram sem dificuldades.

Atuais campeões mundiais e olímpicos, Alison e Bruno Schmidt tiveram uma dupla de Moçambique como adversários pelo Grupo E. Mesmo sem terem estudado os oponentes, os brasileiros levaram a melhor por 2 sets a 0, com duplo 21/13.

"Apesar de não conhecê-los, tivemos tranquilidade. O mais importante é perceber como nosso esporte está presente em todos os lugares do mundo. Fico feliz que uma semente plantada há 30 anos tenha se desenvolvido, com pessoas jogando em todas as partes, todas as classes. Agora o campeonato segue, nossa chave é forte e precisamos manter nosso foco e ritmo", disse Alison.

Pelo Grupo A, Álvaro Filho e Saymon bateram a dupla de Trinidad e Tobago, formada por Williams e Phillips. Os brasileiros venceram por 2 sets a 0, com duplo 21/11. Destaque para os seis pontos de saque e cinco de bloqueio da parceria nacional.

Última parceria do Brasil a estrear em Viena, os cariocas Pedro Solberg e Guto passaram por Naidoo e Williams, da África do Sul, também em dois sets (21/13 e 21/15), em jogo válido pelo Grupo H.

Agora, as três duplas que jogaram neste sábado só voltam a entrar em ação na próxima segunda-feira. Evandro e André serão os únicos a jogar neste domingo. Eles enfrentarão os cubanos Quesada e Piña, às 10 horas (de Brasília).

FEMININO

Foram cinco vitórias das representantes do Brasil nos cinco jogos disputados. No Grupo A, Larissa e Talita, dupla número 1 no ranking de entradas da competição, sofreu, mas levou a melhor sobre as anfitriãs, Holzer/Strauss, por 2 sets a 1, com parciais de 21/11, 19/21 e 15/8.

Ágatha e Duda estrearam pelo Grupo C com boa vitória sobre as quenianas Gaudencia e Too por 2 a 0 (21/7 e 21/8). Esta foi a primeira partida de Duda em um Mundial adulto.

No Grupo I, Maria Elisa e Carol Solberg venceram as canadenses Pishcke e Broder por 2 a 0 (21/14 e 21/15). Na chave H, Bárbara Seixas e Fernanda Berti se recuperaram do revés na primeira partida, e bateram a dupla de Moçambique, Manhica e Muianga, em dois sets (21/4 e 21/6).

Taiana e Elize Maia conseguiram o segundo resultado positivo ao passarem por Heidrich e Vergé-Dépré, da Suíça, por 2 a 1 (26/24, 11/21 e 15/10). Neste domingo, apenas dois jogos contarão com participação de duplas femininas do Brasil. Ágatha/Duda enfrenta Gordon/Saxton (CAN), às 8 horas (de Brasília). Às 13h, Larissa/Talita (PA/AL) joga contra Day/Branagh (EUA).