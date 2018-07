Atual campeã, França bate a Itália e fica com 3ª posição na Liga Mundial

Atual campeã da Liga Mundial, a França deixou a briga pela defesa do título no último sábado ao perder para o Brasil nas semifinais, mas ao menos poderá se contentar com a terceira colocação. Neste domingo, a equipe derrotou a Itália por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/21 e 25/20, e garantiu um lugar no pódio em Cracóvia, na Polônia.

Amplamente superior durante boa parte da partida, a França não teve maiores dificuldades para triunfar, e o melhor desempenho foi traduzido nos números. O potente ataque da equipe marcou 45 pontos, contra somente 28 da Itália, que até foi bem nos bloqueios - nove pontos -, mas não fez o suficiente.

Os principais destaques da vitória francesa foram Antonin Rouzier, autor de 14 pontos, e Earvin Mgapeth, com 13. Pelo lado da Itália, que caiu nas semifinais para a Sérvia no sábado, Ivan Zaytsev foi o maior pontuador, com oito pontos, seguido de Matteo Piano, com sete.

A terceira colocação confirma a boa fase da seleção francesa, que virá à Olimpíada do Rio como uma das favoritas à briga por medalhas. Campeão no ano passado, o país havia ficado entre os três primeiros somente em uma outra oportunidade, em 2006, quando perdeu para o Brasil na decisão.

A final da edição de 2016 da Liga Mundial acontecerá ainda neste domingo à tarde. Também em Cracóvia, a seleção brasileira tenta seu décimo título, que seria o primeiro desde 2010, contra a Sérvia, que nunca conquistou a competição.