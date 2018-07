Austrália surpreende, vence França e vai à fase final da Liga Mundial

A seleção australiana masculina surpreendeu o mundo do vôlei e garantiu neste sábado uma vaga na fase final da Liga Mundial. A equipe, empurrada pela torcida da casa em Sydney, superou a favorita França, venceu o Grupo 2 do torneio - a segunda divisão - e enfrentará as principais potências da modalidade na briga pelo título do Grupo 1 na fase final que acontecerá na Itália.

Sem qualquer tradição no vôlei, a Austrália passou na semifinal do Grupo 2 pela Holanda, por 3 sets a 0, e neste sábado derrotou na decisão a França, em uma partida emocionante, por 3 sets a 2, com parciais de 25/20, 22/25, 25/22, 23/25 e 16/14.

Agora os australianos viajam para Florença para jogar o Grupo H diante de duas das maiores forças da modalidade, na briga por uma vaga nas semifinais da competição. No dia 17 de julho, eles estreiam na fase final diante dos Estados Unidos. Um dia depois, terão pela frente os donos da casa, os italianos.

Se seguirem surpreendendo e avançarem, os australianos podem ser adversários do Brasil. O time de Bernardinho suou para se classificar, mas também está na fase final da Liga Mundial, no Grupo I, que conta também com Rússia, adversária do dia 17, e Irã, rival do dia 18, também em Florença.