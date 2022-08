Carol e Bárbara perdem e disputarão bronze na etapa de Hamburgo de vôlei de praia

Carol Solberg e Bárbara Seixas vão ter que se contentar em disputar o bronze na etapa de Hamburgo do Circuito Mundial de vôlei de praia feminino. No início da tarde deste sábado, as brasileiras perderam para Brunner e Huberli, da Suíça, por 2 sets a 0, parciais de 21/13 e 23/21, em jogo válido pela semifinal. As brasileiras disputarão o bronze com as alemãs Karla Borger e Julia Sude, que perderam, também neste sábado, para as americanas Kelly Claes e Betsi Flint por 2 sets a 0, parciais de 21/17 e 21/18. O jogo do terceiro lugar será neste domingo, às 6h.

A dupla da Suíça não deu a menor chance para as brasileiras no primeiro set, foi um massacre. Brunner e Huberli exploraram as jogadas em cima de Carol, que cometeu erros cruciais durante toda a partida. Com isso, não demorou para Brunner e Huberli abrir uma vantagem de 16 a 9.

Sem mostrar reação, as brasileiras viram as rivais venceram por 21/13. Já o segundo set foi mais equilibrado. Carol entrou na partida e começou a virar bons ataques. No entanto, Carol e Bárbara não conseguiram abrir. A dupla Suíça ficou sempre na cola e chegaram a ter uma diferença de quatro pontos.

No entanto, as brasileiras voltaram a reagir e tiveram duas oportunidades de igualar o jogo, mas falharam. Brunner e Huberli cresceram no fim e confirmaram a vitória ao fechar o set em 23/21.