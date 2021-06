Bárbara Seixas/Carol Solberg e André Stein/George conquistam bronze em Ostrava

O Brasil subiu ao pódio nos dois naipes da etapa de Ostrava do Circuito Mundial de vôlei de praia. Neste domingo, Bárbara Seixas/Carol Solberg e André Stein/George conquistaram a medalha de bronze no torneio de nível quatro estrelas disputado na República Ccheca.

Bárbara e Carol ganharam a medalha de bronze vencendo as canadenses Sarah Pavan e Melissa Humana-Paredes na disputa pelo terceiro lugar. As brasileiras ditaram o ritmo da partida e derrotaram as líderes do ranking mundial por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/16, para chegarem ao primeiro pódio do Circuito Mundial jogando juntas.

"Elas são campeãs mundiais, e sabíamos que tínhamos que começar nosso jogo com 100% de atenção e bem focadas no que tínhamos que fazer. Essa medalha tem um gosto muito especial, pois apesar de sermos jogadoras bem experientes, somos um time muito novo, que vem tentando se ajustar, trabalhar e crescer a cada torneio. O fato de estarmos conseguindo fazer jogos cada vez melhores contra times top do ranking, que estão numa batida bem grande para as Olimpíadas, nos dá muita motivação e a certeza de que estamos encontrando nosso caminho como time. Estou superfeliz e orgulhosa", afirmou Bárbara Seixas.

Carol Solberg também comemorou o resultado da equipe na etapa e destacou o ambiente na arena em Ostrava, que contou com torcedores. "Para nós, chegar na semifinal foi muito importante. Ficamos muito felizes de estar aqui. Estávamos preparadas para um clima bem frio, então estou muito feliz que o sol apareceu, isso nos ajudou muito. A torcida foi incrível, o local é lindo, o povo tcheco é incrível. Estou muito feliz por estar aqui", disse.

Na competição masculina, André e George começaram o dia com uma emocionante semifinal contra os holandeses Alexander Brouwer e Robert Meeuwsen, que acabaram levando a melhor no tie-break: 22/20, 24/26 e 16/14. Na disputa pelo bronze, mais um confronto equilibrado e os brasileiros venceram os russos Viacheslav Krasilnikov e Oleg Stoyanovskiy por 2 sets a 0, com parciais de 27/25 e 21/18.

"Estamos felizes, mas não satisfeitos. Fizemos uma boa semifinal, acho que devíamos ter vencido, mas o outro time teve jogadas melhores. Acontece. Vamos treinar mais forte para sair com a vitória na próxima. Mas estamos bem felizes. Não vínhamos jogando muito bem nos últimos torneios, e nesse torneio acho que a chave virou. Voltamos a fazer nosso jogo, a jogar como vínhamos jogando. E é muito gratificante coroar isso com uma medalha de bronze. Foram jogos muito difíceis, desde o primeiro até a disputa pela medalha. É muito trabalho da nossa equipe inteira, e estamos muito felizes mesmo", afirmou George.

A medalha deste domingo foi a terceira da parceria no Circuito Mundial, somando agora dois bronzes e uma prata. André também lamentou o resultado da semifinal, mas comemorou que a dupla, atual campeã e líder do Circuito Brasileiro, tenha voltado a jogar bem.

"Foi muito importante essa medalha, tanto em relação à pontuação quanto à conquista. A gente queria o ouro, jogou muito bem a semifinal, mas, no detalhe, acabou perdendo. A gente conseguiu fazer grandes jogos, tirando o primeiro jogo da competição. A gente saiu de uma situação que, desde Cancún, não estava conseguindo jogar bem. E a gente ficou mais feliz porque conseguiu voltar a fazer o que fazia como time, acreditar no time, que pode sempre chegar mais longe. A gente está muito feliz com isso, e a medalha veio premiar nossa dedicação e nossa equipe pela insistência", destacou André.