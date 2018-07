Barueri acolhe jogadoras e terá time na Superliga A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou nesta segunda-feira que a Superliga Feminina da próxima temporada terá mesmo 14 equipes. O novo time confirmado, porém, não é o Jacareí, que chegou a pleitear uma vaga. As mesmas jogadoras que faziam parte do projeto da cidade do interior paulista vão defender, na verdade, a prefeitura de Barueri.