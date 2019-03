Barueri x Osasco: onde assistir ao jogo de vôlei pela Superliga

Hinode Barueri e Osasco-Audax se enfrentam nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no ginásio José Correa, em Barueri, pela primeira rodada das quartas de final da Superliga feminina de vôlei. O time do técnico José Roberto Guimarães teve a quarta melhor campanha da fase de classificação e vai jogar em casa no primeiro duelo.

Onde assistir Hinode Barueri x Osasco-Audax

A partida entre Hinode Barueri e Osasco-Audax será exibida ao vivo pelo canal SporTV 2. A expectativa é que o ginásio esteja cheio para o início dessa fase decisiva, ainda mais por causa da rivalidade entre as duas equipes, que já se enfrentaram em outras ocasiões na temporada, inclusive em duelos decisivos. Na fase de classificação, o time de Osasco venceu as duas vezes, no turno e returno.

Apesar do revés por 3 a 2 e por 3 a 0, a ponteira Amanda sabe que a história muda quando entra a fase de playoff. "Será uma partida difícil e precisamos estar atentas aos detalhes. As duas equipes se conhecem bem e, pela posição na tabela, será uma disputa acirrada. Estamos treinando bastante para fazer o nosso melhor nessas quartas de final e continuar seguindo no campeonato", comentou.

O Osasco-Audax fez a quinta melhor campanha da fase de classificação e sabe que o equilíbrio dará o tom neste confronto. "É uma nova etapa do campeonato e será cada vez mais difícil. O Hinode Barueri é um adversário direto e com muita qualidade e experiência. É um adversário que jogamos muitas vezes nessa temporada e todos se conhecem bem. Esperamos jogos difíceis, mas estamos treinando e nos preparando cada vez mais", explicou a levantadora Claudinha.