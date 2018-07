Bernardinho ainda pede evolução do time na Liga Mundial de vôlei

MAR DEL PLATA - Depois da boa vitória sobre o Canadá por 3 sets a 0, nesta sexta-feira, em Mar del Plata (Argentina), que garantiu a classificação para as semifinais da Liga Mundial, o técnico Bernardinho ainda cobrou evolução da seleção brasileira masculina de vôlei. Segundo ele, o time do Brasil "pode e tem que melhorar" para chegar ao seu décimo título na competição.

Até agora, o Brasil faz campanha irregular na fase final da Liga Mundial, tendo perdido por 3 a 2 para a campeã olímpica Rússia na quarta-feira e vencido o Canadá por 3 a 0 nesta sexta. "Nós jogamos abaixo no primeiro jogo. Mas soubemos reagir. O time, com certeza, pode e tem que melhorar. Temos a convicção de que a gente pode fazer bem melhor", avaliou Bernardinho.

O treinador também adotou o tom de cobrança para avaliar a atuação do destaque individual brasileiro nesta sexta-feira, o oposto Wallace, que entrou no lugar do contundido Leandro Vissotto e foi o maior pontuador da vitória sobre o Canadá, com 18 pontos marcados. "Foi muito bem, mas acredito que ele pode jogar melhor", afirmou Bernardinho, em entrevista ao SporTV.

Wallace disse ter ficado feliz pela vitória, mas minimizou o fato de ter sido o maior pontuador. "Não ligo muito para esse negócio de pontuação. Tento ser a maior parte do tempo efetivo", disse o oposto, que revelou o espírito com que o Brasil entrou em quadra nesta sexta-feira. "Essa foi a nossa primeira final. A gente perdeu quando podia (diante da Rússia)."

Um dos mais experientes da seleção, o levantador Bruno, concordou com a avaliação de Wallace. "A gente entrou para uma final mesmo. Era a nossa primeira final. Agora, tem mais duas", avisou o jogador, já projetando a semifinal deste sábado, contra a Bulgária, e a possível decisão do título no domingo.