Bernardinho decepciona no 1º desafio com a França e cai nas oitavas do Campeonato Europeu de vôlei

A trajetória de Bernardinho no comando da seleção francesa masculina de vôlei não teve o início esperado pelos torcedores. Ouro nas Olimpíadas de Tóquio, a equipe foi eliminada nas oitavas de final do Campeonato Europeu, após ser derrotada por 3 a 0 para a República Checa (25/22, 25/19 e 34/32).

Favorita ao título, a França fez grande campanha na primeira fase, vencendo todos os cinco jogos e se classificando na liderança de sua chave. A queda para os checos surpreende justamente porque o adversário venceu apenas duas vezes na classificatória, passando no saldo de sets.

Leia Também Acidente envolvendo micro-ônibus de time de vôlei deixa três mortos em SC

O Campeonato Europeu garante duas vagas para o Mundial, que será realizado no ano que vem. Apesar da eliminação, a França tem grandes chances de conseguir se classificar, uma vez que as outras vagas são distribuídas às melhores colocadas do ranking mundial. Os franceses ocupam a 4ª colocação atualmente.

Sete vezes campeão olímpico, Bernardinho aceitou o convite para comandar a França no início deste ano, combinando para assumir efetivamente após os Jogos de Tóquio. Anteriormente, o treinador deixou o cargo de técnico da seleção brasileira em 2016, após a conquista do ouro na Rio-2016.

Classificada, a República Checa busca uma vaga na semifinal contra a Eslovênia na quarta-feira, às 14h (horário de Brasília). Holanda x Sérvia e Polônia x Rússia são alguns dos outros confrontos definidos da fase.