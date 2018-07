Bernardinho define elenco brasileiro para Copa do Mundo de vôlei

KAGOSHIMA - Bernardinho definiu neste sábado o elenco final da seleção brasileira masculina para a disputa da Copa do Mundo de vôlei, que terá início neste domingo, no Japão, e distribui três vagas nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. O técnico fechou o grupo de 14 jogadores ao cortar o ponteiro Thiago Alves.

Com esta mudança, Bernardinho terá à sua disposição os levantadores Bruno e Marlon; os opostos Theo, Leandro Vissotto e Wallace; os centrais Lucas, Sidão, Gustavo e Rodrigão, os ponteiros Giba, Murilo, Dante e João Paulo Bravo e o líbero Serginho.

O treinador definiu o elenco depois de finalizar o último treino antes da estreia do Brasil, na manhã deste domingo, contra o Egito. "Eu diria que o único treinamento no ginásio de jogo não foi o melhor que fizemos, mas é natural. É véspera de estreia e o time veio conhecer o ginásio, então, é preciso se ambientar a luz e as referências", avaliou Bernardinho.

O técnico também comentou sobre o caminho do Brasil na Copa do Mundo. Depois do Egito, a seleção enfrentará Estados Unidos, Itália e Rússia. "Teremos uma estreia que não é das mais difíceis. Temos todo respeito à seleção do Egito, mas, certamente, não é um candidato a classificação olímpica. Porém, logo em seguida, enfrentaremos Estados Unidos, Itália e Rússia, que são três adversários com os quais nós brigamos diretamente por uma vaga olímpica", admitiu.

Na Copa do Mundo, as 12 seleções são divididas em dois grupos, mas se enfrentam todos contra todos em um sistema de pontos corridos. Somente as três primeiras colocadas garantem a vaga olímpica. O Brasil entra na disputa buscando seu tricampeonato, após levar o título em 2003 e 2007.