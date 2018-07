Bernardinho define lista para fase final da Liga Mundial

RIO - Bernardinho anunciou neste domingo a lista final de convocados para a fase decisiva da Liga Mundial de vôlei logo após a segunda vitória sobre os Estados Unidos, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Sem surpresas, o técnico cortou Rapha, Renan e Alan, que vinha ganhando chances durante os últimos jogos.

A lista com os 14 jogadores convocados para a fase final conta com os levantadores Bruno e William; os opostos Leandro Vissotto e Wallace; os centrais Lucão, Éder, Maurício Souza e Isac; os ponteiros Dante, Lucarelli, Thiago Alves, Maurício Borges e Lipe, e o líbero Mário Jr.

Com esta relação, Bernardinho deve escalar o time titular do Brasil com Bruno, Leandro Vissoto, Lucão, Éder, Dante, Lucarelli e Mário Jr. O primeiro adversário dos brasileiros na fase final, que será toda disputada em Mar del Plata, será a Rússia, na quarta-feira.

"Ainda não temos tantas informações sobre a Rússia porque nosso foco não estava na seleção deles até então. Mas, pelo que vi nos últimos jogos, o oposto russo não atuará. Eles têm levantadores bem experientes e jogam com muita potência no saque e consistência do bloqueio", comentou Bernardinho, já projetando os próximos confrontos.

Antes dos jogos decisivos, o técnico analisou o último triunfo sobre os Estados Unidos, neste domingo, em partida que apenas cumpriu tabela na fase inicial da Liga Mundial. "Foi um teste importante. Foi bom para experimentar jogadores como o Thiago Alves e o Lipe, que foram muito bem hoje. Wallace jogou melhor do que ontem. Enfim, foi uma boa partida para rodar todo mundo e provar que temos um grupo forte", declarou.

Um dos melhores jogadores em quadra, Wallace reforçou a evolução do Brasil, que havia vencido os americanos com dificuldade no sábado. "Hoje fizemos um jogo bem melhor do que ontem. Eu, particularmente, joguei melhor, fiz o que foi pedido pelo Bernardo e deu certo", comemorou.