Bernardinho destaca a responsabilidade do Brasil em ser campeão em casa Maior vencedora do Campeonato Sul-Americano, a seleção brasileira masculina de vôlei está na final para buscar o 30.º título da sua história nesta 31.ª edição da competição. Neste sábado, bateu a Colômbia por 3 sets a 0 e terá a Argentina como adversária neste domingo na busca pela medalha de ouro no ginásio do SESI, em Maceió.