Bernardinho destaca superação do Unilever por título da Superliga

RIO - O técnico Bernardinho avaliou que a superação foi a marca da conquista do título do Unilever (RJ) na temporada 2013/2014 da Superliga Feminina de Vôlei. Terceira colocada na fase de classificação, a equipe carioca venceu pela nona vez a competição com a vitória por 3 sets a 1 sobre o Sesi (SP) na decisão deste domingo.

"Foi uma temporada de superação, em um cenário de descrença de todos", disse. A levantadora Fofão também precisou se superar, inclusive para entrar em quadra neste domingo, pois se queixava de dores musculares. A veterana, de 44 anos, porém, jogou e inclusive foi eleita a melhor jogadora de decisão, disputada no Ginásio do Maracanãzinho.

"Eu não estou acreditando ainda, é uma coisa que estava muito distante. De repente, a gente conseguiu ser campeã dentro da nossa casa. E fui eleita a melhor do jogo, mesmo com as dificuldades que eu estava. Isso envolve mais do que técnica, também envolve emoção", disse Fofão. Após dominar os dois primeiros sets, vencidos por 21/11 e 21/12, o Unilever sofreu um "apagão" e acabou perdendo o terceiro, por 21/13.

Para Bernardinho, a ansiedade de fechar o jogo e se sagrar campeã atrapalhou as suas jogadoras. "Fomos traídos um pouco pela emoção do terceiro set, pela ansiedade de fechar o jogo, mas conseguimos retornar", comentou.

Para a central Fabiana, do Sesi, o nervosismo também afetou o desempenho da sua equipe nas final deste domingo. Mas ela aprovou a campanha do time, que eliminou o favorito Osasco nas semifinais. "Foi um pouco de nervosismo, ansiedade. Muita gente jogando a final pela primeira vez. Não fizemos o melhor jogo, mas a equipe está de parabéns", afirmou.