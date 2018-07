Bernardinho diz que poupou jogadores pensando em semifinal

O técnico Bernardinho explicou nesta sexta-feira que decidiu poupar Sidão e Murilo da partida contra o Irã já pensando nas semifinais da Liga Mundial. Classificada antecipadamente, a seleção brasileira acabou perdendo para o Irã por 3 sets a 1, com parciais de 21/25, 19/25, 25/23 e 26/24, e acabou ficando em segundo lugar na chave. A liderança ficou exatamente com os iranianos, enquanto a Rússia foi eliminada com a derrota brasileira.

"Temos dois jogadores importantes que nos preocupavam em função do desgaste, da idade e que precisavam ser poupados, que são o Sidão e o Murilo. Agora, nós estamos com todos os jogadores preparados, prontos e a reação tem que ser boa amanhã. Estamos entre os quatro e vai ser difícil, seja contra a Itália ou Estados Unidos", afirmou Bernardinho.

No duelo com o Irã, em Florença, Sidão e Murilo foram substituídos pelo central Éder e pelo ponteiro Lucas Loh, respectivamente. Escalado, Éder garantiu que o objetivo era a vitória e lamentou a oscilação da equipe em quadra, o que impediu a vitória, na sua avaliação.

"Nossa principal preocupação era chegar bem amanhã, mas é claro que queríamos vencer. Erramos bastante hoje e isso fez com que o grupo perdesse a cabeça em alguns momentos. Precisamos pegar a parte boa, que fizemos bem, para chegar com força no jogo de amanhã e buscar a vaga na final", disse.

Principal pontuador do Brasil, com 17 acertos, Lucarelli lamentou os erros cometidos pela equipe diante do Irã e lembrou que eles atrapalharam demais o time na fase de grupos, quando a seleção sofreu para se classificar, numa campanha em que somou seis vitórias e seis derrotas.

"Queríamos evitar os erros desde o início do campeonato, já que isso estava fazendo com que perdêssemos muitos jogos. Hoje, isso voltou a acontecer e prejudicou bastante a nossa equipe. Não conseguimos manter um voleibol de alto nível, mas temos que concentrar para a semifinal de amanhã. Vamos estudar bastante e ir com tudo para esse jogo", destacou.